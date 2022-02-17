Ціни на газ у Європі повернулися до зростання

Ціни березневих ф'ючерсів на газ на відкритті торгів четверга перевищують 850 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє Прайм.

Вартість на відкритті торгової сесії трохи перевищила 850 доларів і вже за кілька хвилин зросла до 864,5 долара, що на 5% вище за розрахункову ціну напередодні — 822,7 долара.

Ціни на газ у Європі з кінця січня демонструють сильну волатильність. Після досягнення в першому місяці року середнього рівня 995 доларів котирування трохи знизилися і перші два тижні лютого торгувалися в діапазоні 850-990 доларів, проте 14 лютого різко підскочили вище 1000 доларів, після чого знизилися до 920 доларів, а 15 лютого - вперше за півтора місяці — на тлі ослаблення геополітичних побоювань впали нижче за 800 доларів. Ціновий мінімум на торгах 16 лютого становив 760 доларів.

Відчутне зростання газових цін у Європі почалося з весни 2021 року, коли середня ціна на споті за індексом хаба TTF коливалася в діапазоні 250-300 доларів за тисячу кубометрів. Наприкінці літа вартість контракту з постачанням "на день уперед" перевищила 600 доларів, а на початку жовтня вже 1000 доларів. Історичного максимуму на ф'ючерсному ринку в 2190 доларів було досягнуто 21 грудня. Потім котирування корекційно знизилися, однак загалом таких стійко високих цін не було за всю історію функціонування газових хабів у Європі з 1996 року.

Експерти пов'язують зростання цін з кількома факторами: високим попитом на зріджений природний газ (ЗПГ) в Азії, обмеженою пропозицією з боку основних постачальників та низьким рівнем заповненості європейських підземних сховищ після тривалої холодної зими та спекотного літа 2021 року.