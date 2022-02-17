Експерти назвали найбільш забруднену країну Європи

У третьому кварталі 2021 року обсяг викидів парникових газів у Європі зріс через відновлення ділової активності. Найбруднішою країною в Європі, за даними статистичної служби Європейського Союзу, виявилася Болгарія, повідомляє Прайм.

За оцінками Євростату, викиди становили 881 мільйон тонн еквівалента CO2, що на 6% більше, ніж у третьому кварталі 2020 року. Зазначається, що зростання обсягів викидів пов'язане із відродженням ділової активності минулого року. На сектори електропостачання та виробництва припало майже по чверті від загального обсягу викидів, а частку домогосподарств та галузі сільського господарства — по 14%.

Проте Євростат зазначив, що порівняно з третім кварталом 2019 року рівень викидів знизився на 10 мільйонів тонн. Таким чином,попри наслідки економічного підйому, обсяг викидів зберігає тенденцію до зниження цільових показників ЄС.

Найбруднішою країною в Європі виявилася Болгарія — обсяг її викидів збільшився на 22,7% порівняно з попереднім роком. За нею слідують Латвія та Греція — 16,2% та 13,1% відповідно. При цьому рівень викидів у Словенії, Люксембурзі та Нідерландах знизився порівняно із третім кварталом 2020 року.