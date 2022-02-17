Литва переводить частину співробітників посольства з Києва до Львова

Частина співробітників посольства Литви в Україні переводиться на роботу до Львова. Про це в четвер в ефірі національного радіо LRT повідомила радник президента балтійської республіки Аста Скайсгіріте, повідомляє ТАСС.

"За прикладом низки країн частина персоналу нами переводиться до Львова , - сказала вона. - Однак поки ситуація дозволятиме, дипломати продовжать працювати в Києві".

За її словами, основні функції литовської дипмісії здійснюються саме у столиці України.

"Якщо ситуація зміниться в гірший бік, персонал, що залишився, також буде переведений до Львова" , - заявила радник.

Ще у вівторок посол Литви у Києві Вальдемарас Серапінас стверджував, що Вільнюс не планує перенесення свого посольства.

13 лютого МЗС Литви рекомендувало членам сімей литовських дипломатів в Україні та співробітникам диппредставництва, робота яких не є критично важливою для його функціонування, покинути територію країни.

Як зазначив Серапінас, останні члени сімей співробітників у понеділок уранці вилетіли додому. У Литву також направлено частину персоналу - близько третини від загальної кількості.