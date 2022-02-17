Європейська економіка встановила антирекорд

Дефіцит у торговому балансі Євросоюзу – негативна різниця між вартістю експорту та вартістю імпорту – у грудні 2021 року встановив рекорд у 10 мільярдів євро (11,3 мільярда доларів), свідчать дані Євростату. Таких показників у європейській економіці не було із кризового 2008 року. За словами аналітиків, до цього результату призвело зростання цін на енергоносії та імпорт із Китаю, повідомляє Лента.Ру.

Негативне торгове сальдо у торгівлі ЄС зберігалося з листопада (тоді воно було оцінено у 1,7 мільярда доларів). Ключову роль зростання витрат Європи на імпорт зіграло значне збільшення дефіциту в торгівлі з Китаєм і Росією.

Китай зайняв перше місце — негативне торгове сальдо з цією країною за рік зросло майже вдвічі до 282,3 мільярда доларів. Справа в тому, що європейські країни збільшили закупівлі китайських товарів у другому півріччі 2021-го завдяки відновленню попиту, незважаючи на логістичну кризу.

Торговий дефіцит ЄС з Росією за рік зріс більш ніж у 4 рази — з 15,7 мільярда євро (17,8 мільярда доларів) до 69,2 мільярда євро (78,5 мільярда доларів), однак виявився значно меншим, ніж з Китаєм. Така ситуація склалася через те, що Євросоюзу доводилося імпортувати з Росії багато газу (на Росію довелося 46,8 відсотка всього газу) і нафти (чверть всього імпорту).