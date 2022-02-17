Умови отримання статусу резидента "Дія.City"

З 8 лютого в Україні запрацював податковий та правовий простір для IT-компаній “Дія.City”. Долучитися до простору можуть всі охочі. Аби стати резидентом, важливо пройти реєстрацію та подати необхідні документи, повідомляє PaySpace Magazine.

Хто може стати резидентом “Дія.City” та як проходить процес подання онлайн-заявки?

Щоб стати резидентом “Дія.City”, компанія має бути зареєстрована за українським законодавством, мати пакет необхідних документів, та займатися кваліфікованим видом діяльності:

Розробка та тестування програмного забезпечення, включно з виданням комп’ютерних ігор

Видання та розповсюдження ПЗ, зокрема SaaS

Кіберспорт

Навчання комп’ютерній грамотності, програмуванню, тестуванню та технічній підтримці ПЗ

Кібербезпека

R&D в сфері IT і телеком

Digital marketing та Ads з використанням ПЗ, розробленого резидентами

Постачання послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів

Робототехніка

Стати резидентом може компанія, що вже діє, або стартап.

Умови для компаній, що вже діють:

мати середню винагороду, яка еквівалентна 1 200 євро

90% доходів від здійснення кваліфікованих видів діяльності

кількість працівників за звітний період має бути не менше дев’яти осіб

Умови для стартапів:

сума річного доходу не перевищує 7,5 млн грн

90% доходів від здійснення кваліфікованих видів діяльності

бути зареєстрованим не раніше ніж за 24 місяці до дня подання заяви на резидентство

Для набуття статусу резидента “Дія.City”, потрібно пройти реєстрацію:

Вказати дані заявника: код ЄДРПОУ, назву та організаційно-правову форму юридичної особи Заповнити дані про види діяльності, які компанія буде здійснювати як резидент Надати дані про персонал Подати довіреність при необхідності Підписати заяву електронним підписом

Для того, аби стати резидентом, важливо не лише виконати головні умови, але й коректно подати заяву в онлайн-режимі.

Процес подання заяви складається з трьох кроків:

Зайти на сайт city.diia.gov.ua та зареєструватися або авторизуватися (якщо вже зареєстровані). Заповніть заяву. Додані документи заповніть українською мовою, підпишіть їх кваліфікованим електронним підписом. Заяву буде відправлено до Мінцифри. Очікуйте повідомлення про прийняття заяви на свою електронну пошту.

Ви отримаєте відповідь протягом 10 робочих днів. Якщо цього не станеться, компанії автоматично буде надано статус резидента “Дія.City” за правилом “мовчазної згоди”.

Подання заяви займає 10 хвилин, а сама послуга є безкоштовною.

Заяву можуть подати не тільки керівники компанії, але й уповноважені особи від імені компанії, зазначені в Єдиному державному реєстрі, а також представники компанії за довіреністю.

Під час подання заяви фінансову звітність, ліцензії та спеціальні дозволи вказувати не потрібно.

Під﻿﻿сумок

Процес подання заяви та набуття статусу резидента “Дія.City” займає мінімум часу. Резиденти зможуть отримати низькі податкові ставки, а також вигідні пропозиції по стимулюванню інвестицій. Держава гарантує резидентам стабільні умови протягом 25 років, а також дотримання їх прав і законних інтересів та залучених резидентами фахівців.