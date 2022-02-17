Надя Дорофєєва випустила новий кліп

Українська співачка Надя Дорофєєва представила відеороботу на свою нову пісню raznotsvetnaya. Ролик опубліковано на YouTube-каналі зірки, повідомляє Корреспондент.

Виконавиця постала в несподіваних відвертих і сміливих образах. Вона позувала верхи на коні.