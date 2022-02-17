Надя Дорофєєва випустила новий кліп
Українська співачка Надя Дорофєєва представила відеороботу на свою нову пісню raznotsvetnaya. Ролик опубліковано на YouTube-каналі зірки, повідомляє Корреспондент.
Виконавиця постала в несподіваних відвертих і сміливих образах. Вона позувала верхи на коні.
"Сміливість потрібна нам усім. Сміливість любити і відкрито говорити про свої почуття: починаючи з першого кроку, першого зізнання, закінчуючи сміливістю любити когось відкрито, незважаючи на засудження суспільства та інші заборони. Я переконана, що кохання не має одного кольору. У кожного з нас він свій, унікальний. raznotsvetnaya - кохання, яке, зіштовхуючись з перешкодами, стає ще сильнішим, яскравішим та різнобарвнішим", - сказано у підписі до відео.