Ломаченко отримав чемпіонський бій із Камбососом
Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала абсолютного чемпіона світу у легкій вазі австралійця Джорджа Камбососа провести захист титулів з Василем Ломаченком, повідомляє УНІАН.
Про це пише журналіст Майкл Бенсон у себе в Twitter.
"WBO офіційно зобов'язала Джорджа Камбососа у наступному бою захищати титули чемпіона світу у легкій вазі проти Василя Ломаченка. Так каже Едді Хірн, який натомість все ще намагається влаштувати бій Камбососа з Девіном Хейні", - написав Бенсон.
Зауважимо, що 17 лютого Ломаченко святкує день народження - йому виповнилося 34 роки.
Раніше повідомлялося, що українець прийняв всі умови Камбососа, а саме опцію реваншу на випадок поразки австралійця. Провести поєдинок орієнтовно планують 5 червня у Мельбурні (Австралія).
Ситуація в легкій вазі: головне
- Джордж Камбосос переміг Теофімо Лопеса і став володарем титулів WBC Franchise, WBO, WBA та IBF в легкій вазі. Раніше три з чотирьох цих поясів належали Ломаченку.
- Український боксер 12 грудня впевнено побив Річарда Коммі й тепер володіє інтерконтинентальним поясом WBO.
- Сам Камбосос раніше заявляв, що дасть шанс Ломаченку, коли завоює пояси. Промоутер Камбососа сказав, що українець входить в число можливих суперників австралійця.