Курс рубля різко впав

На тлі загострення ситуації на лінії розмежування між Україною та ﻿﻿самопроголошеними﻿﻿ Донецькою та Луганською народними республіками (ДНР та ЛНР) курс рубля впав по відношенню до основних валют, повідомляє Лента.Ру.

Станом на 10:45 долар виріс до 76,38 рубля (плюс 1,49 відсотка з початку дня), євро - до 86,88 рубля (плюс 1,41 відсотка), свідчать дані Мосбіржі.

Разом із рублем падають і основні російські фондові індекси. Індекс Мосбіржі з початку дня втрачає 2,6%, а індекс РТС - 3,95%. У лідерах падіння серед «блакитних фішок» знаходяться «Яндекс» (мінус 5,5 відсотка, до 3822 рубля), «Тінькофф» (мінус 5,23 відсотка, до 5201,5 рубля) та «Сбер» (мінус 4,42 відсотка), до 265,5 рубля).