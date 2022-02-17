Курс рубля різко впав
На тлі загострення ситуації на лінії розмежування між Україною та самопроголошеними Донецькою та Луганською народними республіками (ДНР та ЛНР) курс рубля впав по відношенню до основних валют, повідомляє Лента.Ру.
Станом на 10:45 долар виріс до 76,38 рубля (плюс 1,49 відсотка з початку дня), євро - до 86,88 рубля (плюс 1,41 відсотка), свідчать дані Мосбіржі.
Разом із рублем падають і основні російські фондові індекси. Індекс Мосбіржі з початку дня втрачає 2,6%, а індекс РТС - 3,95%. У лідерах падіння серед «блакитних фішок» знаходяться «Яндекс» (мінус 5,5 відсотка, до 3822 рубля), «Тінькофф» (мінус 5,23 відсотка, до 5201,5 рубля) та «Сбер» (мінус 4,42 відсотка), до 265,5 рубля).