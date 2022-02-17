Фрістайліст під час виступу на Олімпіаді врізався в оператора

Неприємний і вкрай незвичайний інцидент стався у четвер, 17 лютого, у змаганнях з фрістайлу у дисципліні хафпайп на Олімпійських іграх-2022. Фін Йон Саллінен під час кваліфікаційного виступу врізався у стрибку в оператора, який дуже близько підійшов до дистанції, повідомляє Обозреватель.

21-річний спортсмен під час зльоту та подальшого перевороту вдарив працівника телебачення по камері. У результаті Йон упав на бік, а неназваного оператора відкинуло убік.

Трохи пізніше Саллінен зміг самостійно піднятися, а ось людині з камерою була потрібна допомога, у тому числі і психологічна.

"Це був жахливий удар. Я почув, там щось тріснуло і зрушило. Я навіть не був упевнений, чи варто мені їхати другу спробу, це було дуже боляче. Сподіваюся, оператор в порядку" , – сказав фін у коментарі NRK після травми ключиці.

Трохи пізніше Саллінен вийшов-таки на другий виступ, але зайняв останній, 23-тє, місце у відборі. У фінал пройшли 12 спортсменів.