Розкрито перші імена учасниць "Холостяку-2": хто боротиметься за серце Топольського

Дванадцятий сезон романтичного шоу стартує вже за кілька тижнів (4 березня 2022 року). Анонс проєкту вже опублікували в мережі, в якій засвітили претенденток, котрі будуть боротися за серце бізнесмена Алекса Топольського. Серед них, фіналістка "Міс України", учасниця "Танців зі зірками" та інші, повідомляє Обозреватель.

Відповідний ролик розмістили на офіційній сторінці телеканалу СТБ в Instagram.

Першу, кого помітили в анонсі – 20-річна Аделіна Делі, яка у 2019 році брала участь у шоу "Танці зі зірками". Відомо, що дівчина у шкільні роки займалася спортом та ходила до музичної школи. Також, будучи юною, вона спробувала себе у модельному бізнесі, а зараз знімається для реклами та глянцевих журналів. Крім того, дівчина була у балеті співачки Насті Каменської.

Аделіна Делі. Джерело: instagram.com/adelina.deli

Фіналістка конкурсу "Міс Україна 2017" та володарка корони "Міс Західної України" Юлія Карпець також бере участь у шоу "Холостяк-12". З 14 років працювала моделлю.

Юлія Карпець. Джерело: instagram.com/missjulia.07

Маловідома учасниця Роксолана, яка проживає в Києві, працює візажистом. Вона активно веде свій блог у Instagram, де публікує відверті фото.

Роксолана. Джерело: instagram.com/roksolanaroks

Дівчина на ім'я Олена Сичова вже встигла засвітитися зі своєю візиткою на шоу у мережі. Приїхавши на вечірку, вона "затримала" Алекса Топольського, представившись капітаном поліції. Олена одягла на холостяка кайданки та залишила ключ у себе.

Що відомо про "холостяка" Алекса Топольського.

32-річний бізнесмен, родом зі Львова, живе та працює в Америці, де встиг побудувати успішний бізнес, пов'язаний із нерухомістю. Алекс Топольський – актор та модель. З захоплень у нього – бойові мистецтва, сноуборд, катання на лижах, баскетбол та футбол. Він часто мотивує людей займатися спортом та приділяти час своєму здоров'ю та тілу.