Настя Каменських отримала премію "Українська пісня року"
Співачка Настя Каменських отримала премію "Українська пісня року". Для виступу артистка обрала спокусливу атласну сукню бежевого кольору без рукавів, повідомляє 24 Канал.
Настя Каменських є однією з найпопулярніших жінок в українському шоубізнесі. Для отримання премії артистка обрала елегантне та водночас дуже спокусливе вбрання. NK постала перед камерами в атласній сукні бежевого кольору.
Цього разу волосся виконавиця вклала у фірмові кучері з мокрим ефектом. На обличчі вона зробила бездоганний макіяж з чорними стрілками та блискучими коричневими тінями на повіках, нюдовою матовою помадою на губах. Серед аксесуарів аутфіт довершили довгі сережки.