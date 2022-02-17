Співачка Настя Каменських отримала премію "Українська пісня року". Для виступу артистка обрала спокусливу атласну сукню бежевого кольору без рукавів, повідомляє 24 Канал.

Настя Каменських є однією з найпопулярніших жінок в українському шоубізнесі. Для отримання премії артистка обрала елегантне та водночас дуже спокусливе вбрання. NK постала перед камерами в атласній сукні бежевого кольору.

Цього разу волосся виконавиця вклала у фірмові кучері з мокрим ефектом. На обличчі вона зробила бездоганний макіяж з чорними стрілками та блискучими коричневими тінями на повіках, нюдовою матовою помадою на губах. Серед аксесуарів аутфіт довершили довгі сережки.