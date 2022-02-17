Зеленський про зустріч з Путіним: я готовий на будь-який формат

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести переговори. Він готовий на "будь-який формат" переговорів.﻿ Про це, посилаючись заяву президента України журналістам, пише Сергій Щербина, РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що дипломатія почнеться, коли "ми сядемо за стіл переговорів" .

Президент також заявив про готовність до "будь-якого формату" переговорів та про те, що він "готовий до прямих переговорів два з половиною роки" .