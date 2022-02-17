Зеленський про зустріч з Путіним: я готовий на будь-який формат
Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести переговори. Він готовий на "будь-який формат" переговорів. Про це, посилаючись заяву президента України журналістам, пише Сергій Щербина, РБК-Україна.
Зеленський зазначив, що дипломатія почнеться, коли
"ми сядемо за стіл переговорів".
Президент також заявив про готовність до
"будь-якого формату" переговорів та про те, що він
"готовий до
прямих переговорів два з половиною роки".
"Як тільки публічно Росія говорить, що вона готова говорити щодо деескалації, про двосторонні відносини, повірте мені, кожного разу ми фіксуємо всі ці виходи в медіа і кожного разу після цього ми робимо в тому чи іншому вигляді запит Росії, щоб ця зустріч в тому чи іншому форматі відбулась. Окрім публічної позиції, в реальності вони не готові з нами спілкуватися", - заявив Зеленський.