Центробанки, виробники електроніки та ювеліри скуповують золото

Золото не тільки є максимально зрозумілим та звичним для інвесторів, але ще й має стабільний попит з боку промисловості та центробанків, повідомляє UBR.

У 2021 році попит на золото був досить високим через побоювання, пов'язані з розгоном інфляції на тлі активної емісії валюти розвиненими країнами, але й виробники були так само активні. Центробанки придбали 463 тонни, приватні інвестори трохи більше тисячі тонн, виробники електроніки – 320 тонн, а ювеліри – 2,2 тисячі тонн.

Про це розповів засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян.

За його словами, золото – найпопулярніший інвестиційний метал. Воно не тільки є максимально зрозумілим та звичним для інвесторів, але ще й має стабільний попит з боку промисловості та центробанків, які використовують його для забезпечення стабільності фінансової системи та валют.

Золото варто купувати на дуже довгий термін, оскільки, незважаючи на статус захисного інструменту, йому також властивий рух у циклах.

За останні 20 років метал подорожчав більш ніж на 470% (у доларах), тоді як людина, яка купила його на початку 2012-го, наступні 8 років могла б продати його тільки зі збитком приблизно в 20% і вийти в невеликий плюс (+5%) лише після 2020 року.

"Все просто: інфляційний характер кредитно-грошової політики центробанків у всьому світі призводить до поступового знецінення валют, що є позитивним довгостроковим фактором, проте цей факт не скасовує короткострокових коливань під впливом ринкових процесів", – каже Сароян.

Якщо коротко, то коли все добре, люди продають золото і роблять вибір на користь більш прибуткових та ризикованих інструментів, наприклад, акцій, а коли починають "згущуватися хмари", то всі з особливою старанністю шукають порятунку в золоті, резюмував експерт.