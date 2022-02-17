Вчені довели ефективність нового противірусного препарату від COVID-19

Біологи довели ефективність нового противірусного препарату від коронавірусу. Результати дослідження вони опублікували у журналі Nature Communications, повідомляє Лента.ру.

Як запевняє компанія Pfizer, що стала виробником противірусного засобу під назвою паксловид (PF-332), їх розробка допоможе запобігти поширенню вірусу, що викликає COVID-19 між людьми та тваринами, а також захистить від зараження штамами дельта та бета.

Дослідження in vivo, тобто у живому організмі, проводилось на організмах сирійських хом'ячків, оскільки ці тварини переносять коронавірусну інфекцію практично так само важко, як і люди.

Механізм дії паксловида заснований на руйнуванні білка Mpro, який є основним ферментом оболонки коронавірусу. Дані, отримані в ході наукової роботи, показали, що навіть малої кількості PF-332 достатньо, щоб зменшити наявність вірусу в легенях піддослідних до п'яти-семи разів. Крім того, при подвоєнні дозування повністю припинялося поширення SARS-CoV-2 в організмі та суттєво прискорювалось одужання. Також фахівці виявили, що інші жителі кліток не заразилися від тварин, які були хворі на COVID-19, але отримали паксловид.

На думку авторів дослідження, їх розробка стане перспективним препаратом боротьби з пандемією, оскільки перешкоджає поширенню вірусу та допомагає зупинити його розмноження всередині організму.