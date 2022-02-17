Євробачення 2022: Wellboy відрікся від участі в конкурсі

Молодий артист Антон Велбой (Wellboy) після поразки на нацвідборі на Євробачення 2022 і скандалу з переможницею відбору Аліною Паш заявив, що більше не буде пробуватися на конкурс, повідомляє УНІАН.

"Я в шоці, що Аліна Паш не поїде на Євробачення 2022. Я не стежу далі за розвитком подій. Я готую нові релізи, альбом, матеріал" , - сказав Антон.

Також він додав, що не подаватиме заявку на нацвідбір наступного року. За його словами, двічі в одну річку не увійдеш.