Лікар розповіл, чим небезпечне куріння при ОРВІА

Куріння при ГРВІ, ГРЗ або грипі призведе до посилення негативного стану та затягування одужання. Про це розповіла лікарка Ірина Бєлоглазова, повідомляє Российская газета.

За словами лікаря, при ГРВІ та ГРЗ вірус вражає дихальні шляхи від носової порожнини до легенів.

"І якщо ми, крім того, що наш дихальний тракт відчуває стрес у вигляді існуючого запалення, що розвивається в ньому, будемо ще інгалювати шкідливі речовини, то це посилює негативний стан, затягує одужання, часто сприяє хронізації процесів", - пояснила Бєлоглазова.

Лікар зазначила, що негативний ефект від куріння при хворобі як мінімум подвоюється, але частіше множиться. Також лікар наголосила на небезпеці сучасних курильних засобів, які можуть спричинити інтерстиційні пошкодження легень та пневмонії.

А за словами психотерапевта Валерія Ликова, ГРВІ – найкращий час, щоб кинути курити взагалі, оскільки в цей час людині й так погано.