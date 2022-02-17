Виверження вулкана Тонга породило 600 тис. ударів блискавок

Виверження підводного полінезійського вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай спровокувало утворення так званої брудної грози з рекордною кількістю вулканічних блискавок, повідомляє Газета.ru.

Спостерігачі зареєстрували майже 600 тис. ударів блискавок, що припали на 13-15 січня, що значно перевершує колишню найбільшу подію такого роду — виверження Анак-Кракатау в Індонезії у 2018 році. На основі даних глобальної мережі виявлення блискавок вчені створили наочну анімацію цього явища, пише Daily Mail.

Хмара попелу, викинутого внаслідок підводного виверження, була сфотографована багатьма супутниками та астронавтами Міжнародної космічної станції. Але підводний вулкан біля берегів Тонга викликав не лише рекордні викиди попелу, а й призвів до початку найбільшої брудної грози. За даними GLD360, наземної глобальної мережі виявлення блискавок, виверження спровокувало 590 тисяч ударів блискавки, і це "не схоже ні на що інше за всю історію спостережень". Лише на шість годин 15 січня припало майже 400 тис. ударів вулканічних блискавок. За даними GLD360, близько 56% блискавок у Тонгі вдарили в поверхню землі або навколишніх вод океану, у тому числі 1300 ударів припало на найбільший острів королівства — Тонгатапу. Інші 44% ударів блискавки, ймовірно, не вийшли за межі пилової хмари.

«Я не можу собі уявити, через що довелося пройти людям на островах, коли над їхніми головами розтяглася величезна хмара попелу, берег затопило цунамі, та ще й безперервно виблискували блискавки. Напевно, це виглядало апокаліптично, — каже метеоролог Чис Вагаскі. — Під час виверження Анак-Кракатау у грудні 2018 року ми зареєстрували близько 340 тис. таких подій за тижневий період, тому зареєструвати майже 400 тис. лише за кілька годин — це екстраординарно».

Хоча в основі вулканічних блискавок та звичайних гроз знаходяться різні атмосферні аерозолі, ці явища зближують загальний механізм утворення різниці потенціалів – внаслідок тертя та появи скупчень заряджених частинок, електронів та іонів. Коли атмосфері утворюються такі великі скупчення позитивних і негативних зарядів, з-поміж них рано чи пізно відбувається пробою, утворюється іонізований канал, у якому й спрямовуються потоки частинок.