Україну в НАТО не бачить не лише РФ, а й низка країн ЄС – Зеленський
Україна довгий час рухається в напрямку членства в НАТО, проте прогресу в євроатлантичній інтеграції поки що немає. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"І це не філософське питання, а є конкретні причини - через протидію і Росії, яка не хоче, щоб Україна була членом НАТО, і деяких країн - членів Альянсу. І в цьому немає жодних секретів", - сказав Зеленський журналістам у Маріуполі Донецької області, повідомляє прес-служба глави держави.
На його думку, питання НАТО є одним із тих, через які на Україну чиниться тиск.
"Головне питання – це незалежність України та її самостійний вибір у будь-яких питаннях, і Україна багато років виборює своє право на це", – додав він.
В той же час, Зеленський зазначив, що РФ зараз використовує питання НАТО як виправдання, чому їхні війська стоять на українських кордонах, а деякі європейські країни
"підіграють їм у цьому" .
"Але не треба перекручувати. Адже це у нас окупували території, це на наших кордонах стоїть армія", – підкреслив він.
Президент зазначив, що геополітичний курс України закріплений у Конституції, і це справді вибір українського народу.
"Але не вибір українського народу щодо того, коли ми там будемо, тому що це не тільки від нас залежить – 30 країн мають одностайно узгодити це рішення", – зазначив він.
Президент також додав, що сьогодні можливість винесення питання НАТО на референдум не розглядається.