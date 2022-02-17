Ціна нафти Urals наблизилася до $100

Вартість нафти Urals у Середземномор'ї наблизилася до 100 доларів за барель, склавши 16 лютого 99,14 долара за барель, заявляє міжнародне цінове агентство Argus, повідомляє Прайм.

"У Середземномор'ї ціна на партії Urals обсягом по 80-100 тисяч тонн в абсолютному вираженні зросла в середу також на 3,23 долара за барель, до 99,14 долара за барель (CIF серпня). Це стало максимальним рівнем з 4 вересня 2014 року", - йдеться у повідомленні агенції.

Ціна Urals у Північно-Західній Європі трохи нижче, проте теж близька до 100 доларів: у середу вона виросла на 3,38 долара, досягнувши 96,49 долара за барель. Це стало максимумом із 9 вересня 2014 року.