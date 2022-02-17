Найтрендовіші куртки весни: 6 стильних елементів верхнього одягу
Усі модниці вже активно готуються до весняного сезону, підбираючи для себе головну річ на демісезонний період – верхній одяг. Цієї весни в тренді кілька стильних курток, на які вам треба обов’язково звернути увагу, повідомляє 24 Канал.
Період перед початком весни – ідеальний час, аби оновити свій гардероб трендовими речами, серед яких на перший план, звісно, виходить верхній одяг. Щоб урізноманітнити образи з тренчем і пальтом, радимо звернути увагу на стильні куртки, які будуть популярні навесні.
У новому сезоні дизайнери радять обирати бомбери, анораки, вітрівки, стьобані куртки, безрукавки та улюблені косухи, які чудово доповнять весняні аутфіти.
- Вітрівка
Вітрівка захистить вас від вітру та дощу, втім такий дещо тонкий варіант верхнього одягу підійде на теплий період весни. Поєднуйте її з улюбленими спортивними костюмами та кросівками.
- Анорак
Анорак у новому сезоні має всі шанси замінити улюблений жакет. Дизайнери почали поєднувати цей верхній одяг не лише з кросівками, але й із класичними штанами та босоніжками на підборах.
- Бомбер
Модні видання зазначають, що бомбер – це наймодніша куртка на весну. На весняно-літніх показах були представлені бомбери зі шкіри, металізованої тканини та у стилі мілітарі.
- Косуха
Шкіряна куртка – базовий елемент гардеробу, який не виходить з моди, змінюється лише його фасон. Косуха чудово поєднується з джинсами, спідницями та сукнями. Вона однаково підходить чи під кросівки, чи під босоніжки на підборах.
- Легка стьобана куртка
Верхній одяг з ромбуватим візерунком вже тримається в трендах кілька сезонів, і не збирається здавати позицій. Навесні в моді будуть не лише стьобані куртки, але й штани натхненні брендами після показу Miu Miu.
- Стьобані безрукавки
Модні інфлюенсерки поєднують колір безрукавки з кольором светру чи водолазки, і така стилізація виглядає досить ефектно.