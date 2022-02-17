Найтрендовіші куртки весни: 6 стильних елементів верхнього одягу

Усі модниці вже активно готуються до весняного сезону, підбираючи для себе головну річ на демісезонний період – верхній одяг. Цієї весни в тренді кілька стильних курток, на які вам треба обов’язково звернути увагу, повідомляє 24 Канал.

Період перед початком весни – ідеальний час, аби оновити свій гардероб трендовими речами, серед яких на перший план, звісно, виходить верхній одяг. Щоб урізноманітнити образи з тренчем і пальтом, радимо звернути увагу на стильні куртки, які будуть популярні навесні.

У новому сезоні дизайнери радять обирати бомбери, анораки, вітрівки, стьобані куртки, безрукавки та улюблені косухи, які чудово доповнять весняні аутфіти.

Вітрівка

Вітрівка захистить вас від вітру та дощу, втім такий дещо тонкий варіант верхнього одягу підійде на теплий період весни. Поєднуйте її з улюбленими спортивними костюмами та кросівками.

Трендові куртки на весну 2022 / Фото з інстаграму Selfish School

Анорак

Анорак у новому сезоні має всі шанси замінити улюблений жакет. Дизайнери почали поєднувати цей верхній одяг не лише з кросівками, але й із класичними штанами та босоніжками на підборах.

Фото з інстаграму Selfish School

Бомбер

Модні видання зазначають, що бомбер – це наймодніша куртка на весну. На весняно-літніх показах були представлені бомбери зі шкіри, металізованої тканини та у стилі мілітарі.

Фото з інстаграму Selfish School

Косуха

Шкіряна куртка – базовий елемент гардеробу, який не виходить з моди, змінюється лише його фасон. Косуха чудово поєднується з джинсами, спідницями та сукнями. Вона однаково підходить чи під кросівки, чи під босоніжки на підборах.

Фото з інстаграму Selfish School

Легка стьобана куртка

Верхній одяг з ромбуватим візерунком вже тримається в трендах кілька сезонів, і не збирається здавати позицій. Навесні в моді будуть не лише стьобані куртки, але й штани натхненні брендами після показу Miu Miu.

Фото з інстаграму Selfish School

Стьобані безрукавки

Модні інфлюенсерки поєднують колір безрукавки з кольором светру чи водолазки, і така стилізація виглядає досить ефектно.