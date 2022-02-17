Найтрендовіші куртки весни: 6 стильних елементів верхнього одягу

Усі модниці вже активно готуються до весняного сезону, підбираючи для себе головну річ на демісезонний період – верхній одяг. Цієї весни в тренді кілька стильних курток, на які вам треба обов’язково звернути увагу, повідомляє 24 Канал.

Період перед початком весни – ідеальний час, аби оновити свій гардероб трендовими речами, серед яких на перший план, звісно, виходить верхній одяг. Щоб урізноманітнити образи з тренчем і пальтом, радимо звернути увагу на стильні куртки, які будуть популярні навесні.

У новому сезоні дизайнери радять обирати бомбери, анораки, вітрівки, стьобані куртки, безрукавки та улюблені косухи, які чудово доповнять весняні аутфіти.

  • Вітрівка

Вітрівка захистить вас від вітру та дощу, втім такий дещо тонкий варіант верхнього одягу підійде на теплий період весни. Поєднуйте її з улюбленими спортивними костюмами та кросівками.

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Трендові куртки на весну 2022 / Фото з інстаграму Selfish School
  • Анорак

Анорак у новому сезоні має всі шанси замінити улюблений жакет. Дизайнери почали поєднувати цей верхній одяг не лише з кросівками, але й із класичними штанами та босоніжками на підборах.

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Фото з інстаграму Selfish School
  • Бомбер

Модні видання зазначають, що бомбер – це наймодніша куртка на весну. На весняно-літніх показах були представлені бомбери зі шкіри, металізованої тканини та у стилі мілітарі.

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Фото з інстаграму Selfish School
  • Косуха

Шкіряна куртка – базовий елемент гардеробу, який не виходить з моди, змінюється лише його фасон. Косуха чудово поєднується з джинсами, спідницями та сукнями. Вона однаково підходить чи під кросівки, чи під босоніжки на підборах.

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 Фото з інстаграму Selfish School
  • Легка стьобана куртка

Верхній одяг з ромбуватим візерунком вже тримається в трендах кілька сезонів, і не збирається здавати позицій. Навесні в моді будуть не лише стьобані куртки, але й штани натхненні брендами після показу Miu Miu.

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 Фото з інстаграму Selfish School
  • Стьобані безрукавки

Модні інфлюенсерки поєднують колір безрукавки з кольором светру чи водолазки, і така стилізація виглядає досить ефектно.

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 Фото з інстаграму Selfish School
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