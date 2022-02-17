Twitter блокуватиме "тролів" та ненависників

Twitter буде активніше блокувати "тролів" та аб'юзерів. Сервіс для обміну короткими повідомленнями оголосив про розширення функції безпечного режиму (Safety Mode), яка була вперше представлена у вересні 2021 року, повідомляє УНІАН.

Після активування в налаштуваннях облікового запису безпечний режим буде автоматично блокувати акаунти користувачів за твіти, що містять "образливі" та "токсичні" вирази. Поки "перепочинок" обмежується тижнем.

У компанії наголошують, що алгоритми здатні оцінювати не тільки зміст твіту, але також і взаємодії користувача з його автором. При цьому користувач зможе скасувати помилкові блокування. Розробники обіцяють, що будуть регулярно перевіряти точність своїх систем і покращувати можливості виявлення різних зловживань.

Поки функція доступна для обмеженого числа користувачів додатків на iOS і Android, а також осіб, які використовують веб-браузери. У "найближчі місяці" нововведення стане доступне всім охочим.

Нагадаємо, що раніше в цьому місяці в Twitter з'явилися "дизлайкі". Експериментальна функція, яку соцмережа почала тестувати ще минулого року в обмеженому числі країн, тепер доступна глобальній аудиторії.

Також мікроблог тестує "Статті" без обмежень за кількістю слів. Зараз довжина постів обмежена 280 символами, а на старті розмір постів так і зовсім був обмежений 140 символами.