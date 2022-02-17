Пєсков відповів на пропозицію Зеленського зустрітися на найвищому рівні

Москва неодноразово отримувала від Києва сигнали з пропозицією зустрічі на найвищому рівні, але ці запити залишилися незрозумілими. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На прохання "Інтерфаксу" він у четвер прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Київ надсилав до Москви запити про зустріч на найвищому рівні, проте отримані відповіді "не призводять до двосторонньої зустрічі".

"Ми неодноразово отримували сигнали від Києва з пропозицією зустрітися. Але щоразу Київ не відповідав нам на просте запитання: навіщо? З якою метою?" – сказав Пєсков.

Київ, за його словами, пропонує на зустрічі "говорити лише про Донбас" .