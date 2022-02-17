Лікарі розповіли про наслідки коронавірусу для мозку

Лікарі все частіше стикаються з небезпечними наслідками коронавірусної інфекції. У хворих на коронавірус у поодиноких випадках може розвинутись запалення мозкової речовини, повідомляє "Известия".

Про це попереджає лікар-імунолог, кандидат медичних наук Микола Крючков. За його словами, у хворих на COVID-19, хоч і надзвичайно рідко, але все ж таки може розвинутися енцефаліт або енцефаломієліт — захворювання, пов'язані із запаленням речовини мозку. Про природу цих ускладнень медики, за словами експерта, все ще сперечаються.

"Його природа обговорюється. Він може бути вторинний імунний, але може і з вірусним тригером. Але це швидше змішана історія, не класичний вірусний енцефаліт" , — каже Крючков.

Про небезпечні ускладнення коронавірусу, пов'язані з ураженням нервової системи, розповіла також лікар-невролог, кандидат медичних наук Алла Струценко.

"Те, що страждає центральна нервова система, — це безсумнівно. Це не лише судинні речі. Мені як неврологу здається, що є щось спільне з епідемією летаргічного енцефаліту, яка була понад 100 років тому. Це порушення сну та неспання, порушення терморегуляції, емоційні порушення" , - розповіла Струценко.

На думку лікаря-терапевта Рустема Османова, тяжкість наслідків коронавірусу може призвести до збільшення випадків інвалідності, оскільки після тяжкого перебігу хвороби, що вимагає госпіталізації, багато захворювань у пацієнтів набувають хронічного перебігу.