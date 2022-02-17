Лікарі розповіли про наслідки коронавірусу для мозку
Лікарі все частіше стикаються з небезпечними наслідками коронавірусної інфекції. У хворих на коронавірус у поодиноких випадках може розвинутись запалення мозкової речовини, повідомляє "Известия".
Про це попереджає лікар-імунолог, кандидат медичних наук Микола Крючков. За його словами, у хворих на COVID-19, хоч і надзвичайно рідко, але все ж таки може розвинутися енцефаліт або енцефаломієліт — захворювання, пов'язані із запаленням речовини мозку. Про природу цих ускладнень медики, за словами експерта, все ще сперечаються.
"Його природа обговорюється. Він може бути вторинний імунний, але може і з вірусним тригером. Але це швидше змішана історія, не класичний вірусний енцефаліт", — каже Крючков.
Про небезпечні ускладнення коронавірусу, пов'язані з ураженням нервової системи, розповіла також лікар-невролог, кандидат медичних наук Алла Струценко.
"Те, що страждає центральна нервова система, — це безсумнівно. Це не лише судинні речі. Мені як неврологу здається, що є щось спільне з епідемією летаргічного енцефаліту, яка була понад 100 років тому. Це порушення сну та неспання, порушення терморегуляції, емоційні порушення", - розповіла Струценко.
На думку лікаря-терапевта Рустема Османова, тяжкість наслідків коронавірусу може призвести до збільшення випадків інвалідності, оскільки після тяжкого перебігу хвороби, що вимагає госпіталізації, багато захворювань у пацієнтів набувають хронічного перебігу.
"Особливо часто відбувається декомпенсація серцево-судинних захворювань (ІХС, гіпертонічна хвороба, порушення серцевого ритму), цукрового діабету, ХОЗЛ, хронічного бронхіту, цереброваскулярної хвороби. Після коронавірусної інфекції зберігаються симптоми - серцебиття, задишка, слабкість, стомлюваність. Багато хто почувається пригніченим, деяким пацієнтам навіть потрібна консультація психотерапевта через астено-депресивний стан", — каже лікар.