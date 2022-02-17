Какие изменения происходят в мозге человека при низкой сатурации
При захворюванні на коронавірус особливо важливо контролювати рівень кисню в крові, оскільки через знижену сатурацію можуть відбуватися незворотні зміни в роботі головного мозку. В особливо критичних випадках людина може навіть втратити розум і залишитися назавжди інвалідом, повідомляє Rsute.ru.
Сатурація - це важливий показник стану дихальної системи людини. Він залежить від рівня насичення крові киснем, що є основою життя. За насичення киснем і перенесення його організмом для нормального функціонування клітин всього тіла відповідає спеціальний білок - гемоглобін, який міститься в червоних кров'яних тільцях - еритроцитах.
У нормі майже весь гемоглобін пов'язаний із киснем, тому рівень сатурації у здорової людини становить 96-99%, з невеликими індивідуальними коливаннями в межах цього діапазону.
Зниження цього показника відбиває ступінь дихальної недостатності і свідчить про серйозні проблеми у організмі, куди слід негайно звернути увагу.
Зниження рівня кисню в крові може відбуватися з різних причин, це не є наслідком коронавірусної інфекції. Але при проникненні вірусу в легені відбувається ушкодження тканин, що беруть участь у газообміні, відповідно падає сатурація.
Симптомами зниження сатурації є:
- збільшення частоти дихання до 20 вдихів за хвилину і більше;
- пришвидшене серцебиття;
- блідість шкірних покривів;
- дискомфорт або біль у грудній клітці;
- сплутаність свідомості.
Рівень кисню у крові можна виміряти з допомогою спеціального приладу — пульсоксиметра. Якщо сатурація впала нижче 93%, щоб уникнути незворотних змін у мозку хворий потребує негайної госпіталізації з подальшою киснедотерапією.
Що відбувається в мозку при зниженні сатурації
При зниженні кількості кисню в крові багато тканин, органів і систем в організмі починають працювати в уповільненому режимі з метою зменшення споживання кисню. У тканинах відбувається накопичення небажаних продуктів розпаду, починається інтоксикація всього організму. Насамперед від цього страждає центральна нервова система, дуже швидко настає гіпоксія мозку, тобто кисневе голодування.
Перші симптоми гіпоксії проявляються у вигляді головного болю, сонливості, загальмованості, порушення концентрації уваги. Якщо вміст кисню в крові залишається, як і раніше, низьким або сатурація знижується до 80% і нижче, швидко настає погіршення стану у вигляді дезорієнтації у просторі, психомоторного збудження, порушенні свідомості. Це може призвести до важких незворотних розладів особистості.
У випадку, якщо сатурацію довгий час не вдається нормалізувати та лікування киснем відсутнє, настає кома, набряк головного мозку та летальний кінець.