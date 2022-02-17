Олімпіада-2022: українка, що погоріла на допінгу, завершила кар'єру

Лижниця збірної України з лижних гонок Валентина Камінська вирішила піти зі спорту після того, як її звинуватили у вживанні допінгу на Олімпійських іграх-2022. 34-річна спортсменка родом із білоруського Могильова дуже драматично сприйняла те, що сталося, повідомляє Обозреватель.

Своїми емоціями Камінська поділилася у Facebook. Спортсменка не знає, як заборонені речовини потрапили до її організму, але не подаватиме апеляцію.

"Моя кар'єра раптово добігла кінця. Я з великим болем у серці пишу ці слова і не можу це все укласти в голові. Просто не вірю. Шокуюча новина про допінг-пробу – справжня катастрофа і майже кінець світу для мене. Це був постріл у упор з ядерної зброї, який мене знищив і стер з лиця землі!

Я ніколи навмисно не приймала б такі речовини. Це не просто заборонено, а й безглуздо. На жаль, я не зможу зібрати доказову базу, щоби поборотися за правду. Тому мені залишається лише пережити це випробування.

Усім, хто зараз поряд зі мною, я дуже вдячна! А у тих людей, яких торкнеться ця шалено неприємна історія, щиро перепрошую", – написала лижниця .

Лижниця Валентина Камінська.

У допінг-пробі Камінської знайшли три заборонені речовини: анаболічний стероїд та два стимулятори (местеролон, метилгексанамін та гептамінол).