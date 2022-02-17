Україна на третину збільшила експорт агропродукції до ЄС

У 2021 році обсяги поставок аграрної продукції з України до Європейського Союзу склали 8,4 млрд дол., що на 26% більше, ніж у 2020 році, повідомляє УНІАН.

Про це розповіли у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки" з посиланням на заступника директора Миколу Пугачова.

За його словами, понад 80% товарної структури вітчизняних поставок до Європейського Союзу складають олія, жири, зернові та олійні культури, залишки переробної промисловості.

"Минулого року всі перераховані товарні групи продемонстрували зростання у вартісному вираженні, надавши вирішальний вплив на нарощування нашого загального аграрного експорту в це регіональне угруповання" , - сказав експерт.

Він зазначив, що вже кілька років Європейський Союз виступає головним ринком для збуту цілого ряду різних агропродовольчих продуктів з України, серед яких Ріпак (1 млрд 303 млн дол.), плоди та ягоди (315 млн дол.), соєва олія(227 млн дол.), ріпакова олія(174 млн дол.), мед (128 млн дол.), кондитерські вироби з цукру(106 млн дол.) та ін.

Відзначається, що у 2021 році Україні вдалося повністю вичерпати квоти на безмитні поставки в країни Євросоюзу меду, яблучного і виноградного соків, ячмінної крупи та борошна, консервованих томатів, обробленого крохмалю, оброблених продуктів із зерна, яєць і м'яса птиці. У січні 2022 року вже повністю використана квота на мед.