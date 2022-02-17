Помер актор із фільмів "Роккі" та "Хрещений батько" Френк Пеше

16 лютого стало відомо про смерть американського актора, який прославився завдяки другорядним ролям у культових фільмах 80-х років, Френка Пеше. Артист помер у віці 75 років. Відомо, що він боровся з деменцією, ускладнення після якої і стали причиною зупинки серця, повідомляє Обозреватель.

Акторський дебют американця відбувся ще 1976 року в серіалі "Поліцейська історія". Глядачам Пеше запам'ятався завдяки епізодичній ролі в першій частині "Роккі". Для зірки цієї спортивної драми, популярного голлівудського актора Сільвестра Сталлоне Френк був не просто колегою зі знімального майданчика, а й близьким другом.

Подруга знаменитості Теммі Шер повідомила, що Пеше не стало ще 6 лютого. Він помер у місті Бербанк у Каліфорнії. Спадкоємців у загиблого не залишилося.

Сільвестр Сталлоне та Френк Пеше. Джерело: instagram.com/officialslystallone

Пеше також товаришував зі знаменитими Тоні Данцем, Робертом Фостером та іншими.

Другорядні герої актора стали окрасою таких культових проєктів, як "Хрещений батько", "Танець-спалах", "Кращий стрілець", "Поліцейський з Беверлі-Хіллз", "Лицар доріг", "Донні Браско" та інших.