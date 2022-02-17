Українці усвідомлюють необхідність захищати власну країну – Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що більшість громадян України цілком усвідомлюють необхідність захищати власну державу, повідомляє Лівий берег.

"Якби вони не робили це щоразу, їхня держава вже давно припинила б своє існування. Вони не раз опинялись на межі нищівної поразки, але завжди перемагали. І навчилися битися до останнього та сприймати цю загрозу як повсякденну даність. Та вони не просто вижили у ворожому оточенні, а й спромоглися досягти надзвичайних економічних успіхів та високого рівня життя" , - розповів керівник ОП.

Єрмак вважає, що державність України теж народжувалась у неймовірних випробуваннях, а мільйони українців століттями мріяли про волю та можливість самим визначати власну долю.