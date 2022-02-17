Нардепи повернули собі 100% надбавки до окладу

Верховна Рада України встановила новий оклад та надбавки парламентаріям. За ухвалення проєкту постанови №7062 загалом проголосували 305 депутатів за мінімально необхідних 226, пише Анна Рудык, Українські Новини.

Документом установлюється, що щомісячна заробітна плата депутата складається із посадового окладу та надбавки.

Посадовий оклад депутата – члена будь-якого комітету становитиме 10 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року (24 810 гривень), при цьому для голови парламенту він буде на 20% більшим від вищезгаданого розміру, для його першого заступника – на 15% більше та для заступника – на 10% більше.

У свою чергу, голови фракцій та груп посадовий оклад отримуватимуть на 5% більше, ніж депутат – член будь-якого комітету, а їхні заступники – на 3% більше.

Премія до посадового окладу депутата, згідно з прийнятим рішенням, складатиметься з:

надбавки за вислугу років – 3% посадового окладу за кожний календарний рік залежно від стажу роботи, але не більше ніж 50% посадового окладу (не більше 12 405 гривень);

надбавки за інтенсивність праці – до 100% посадового окладу (24810 гривень);