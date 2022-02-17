Ціни на нафту прискорили зниження

Зниження цін на нафту прискорилося в четвер на тлі очікувань, що США та Іран зможуть невдовзі повернутись до ядерної угоди, яка відкриє шлях для іранської нафти на світовий ринок, повідомляє Интерфакс.

Квітневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:39 за київським часом подешевшали на $1,85 (1,95%) – до $92,96 за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впала на $2,07 (2,21%) - до $91,59 за барель.

Напередодні головний переговорник з боку Тегерана Алі Багері Кані написав у твіттері, що у переговорах щодо ядерної програми Ірану сторони "ближчі до угоди, ніж будь-коли" .

За даними агентства Bloomberg, Іран також готує ґрунт в Азії для офіційного повернення на нафтовий ринок: представники держкомпанії National Iranian Oil Co. провели зустріч із південнокорейськими нафтопереробними компаніями для обговорення можливих поставок.

"Позитивний рух переговорів США та Ірану дещо заспокоює нафтовий ринок, - зазначив старший віце-президент Rystad Energy Клаудіо Галімберті. - Хоча угоди поки що немає, ціни опускаються на новинах про прогрес у переговорах та очікуваннях, що це дозволить повернути на ринок нафту в обсязі до 900 тис. барелів на добу до грудня”.

Тим часом нафтовий ринок отримує певну підтримку за рахунок нового витка геополітичної напруги. Білий дім напередодні заявив, що Росія збільшила концентрацію військ на кордоні на додаткові 7 тис осіб, повідомляє CNBC. У Вашингтоні також вважають "фальшивими" заяви Міноборони РФ про повернення військ з навчань на кордоні до місць базування.