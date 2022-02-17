Лукашенко заявив, що готовий бути "вічним президентом"
Олександр Лукашенко заявив, що якщо Захід продовжить атакувати Білорусь, то він буде вічним президентом. Про це він розповів сьогодні журналістам після ознайомлення з ходом білорусько-російського навчання "Союзна рішучість - 2022", повідомляє Белта.
Під час спілкування з журналістами Лукашенко назвав умови, за яких готовий залишити президентське крісло.
"Якщо колективний Захід, перш за все американці, знімуть Білорусь з мушки прицілу і не перевертатимуть у нас тут усілякими способами, як було у 2020 році, все буде законно, акуратно і буде раніше, ніж ви хочете або вони хочуть", - зазначив він.
За словами Лукашенка, якщо Захід продовжить, як і раніше,
"атакувати Білорусь", він буде
"вічним президентом".