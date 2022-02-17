Лукашенко заявив, що готовий бути "вічним президентом"

Олександр Лукашенко заявив, що якщо Захід продовжить атакувати Білорусь, то він буде вічним президентом. Про це він розповів сьогодні журналістам після ознайомлення з ходом білорусько-російського навчання "Союзна рішучість - 2022", повідомляє Белта.

Під час спілкування з журналістами Лукашенко назвав умови, за яких готовий залишити президентське крісло.

"Якщо колективний Захід, перш за все американці, знімуть Білорусь з мушки прицілу і не перевертатимуть у нас тут усілякими способами, як було у 2020 році, все буде законно, акуратно і буде раніше, ніж ви хочете або вони хочуть" , - зазначив він.