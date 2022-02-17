Лукашенко заявив, що готовий бути "вічним президентом"

Лукашенко заявив, що готовий бути "вічним президентом"

Олександр Лукашенко заявив, що якщо Захід продовжить атакувати Білорусь, то він буде вічним президентом. Про це він розповів сьогодні журналістам після ознайомлення з ходом білорусько-російського навчання "Союзна рішучість - 2022", повідомляє Белта.

Під час спілкування з журналістами Лукашенко назвав умови, за яких готовий залишити президентське крісло.

"Якщо колективний Захід, перш за все американці, знімуть Білорусь з мушки прицілу і не перевертатимуть у нас тут усілякими способами, як було у 2020 році, все буде законно, акуратно і буде раніше, ніж ви хочете або вони хочуть", - зазначив він.

За словами Лукашенка, якщо Захід продовжить, як і раніше, "атакувати Білорусь", він буде "вічним президентом".

Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics