Toyota розробила незвичайне надувне кермо

Toyota запатентувала надувне рульове колесо. На думку інженерів компанії, Нова розробка повинна істотно підвищити ефективність системи утримання в смузі, повідомляє РБК-Україна.

Представники Toyota переконані, що традиційні системи утримання в смузі з вібруючим рульовим колесом і подачею звукових сигналів недостатньо ефективні і навіть небезпечні. Ці методи інформування водіїв змушують відвести погляд від дороги, щоб зрозуміти, чим викликане попередження.

Рішення Toyota являє собою надувне кермо, який може збільшувати або зменшувати діаметр обода рульового колеса. Японський автовиробник впевнений, що збільшений діаметр обода керма допомагає збільшити зчеплення водія з кермом і його контроль над автомобілем. Таким чином, надуте кермо буде вказувати на те, що ви знаходитесь на правильному шляху в той час, як "здутий" кермо може вказувати на те, що машина з'їхала з заданого курсу.

Також винахід дозволяє надувати тільки ліву, або праву частину керма. В цьому випадку приспущений лівий сектор буде означати, що вам потрібно повернути вліво, і навпаки. Японський автовиробник має намір вже найближчим часом почати тестування нового винаходу на декількох компактних моделях.