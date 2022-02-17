Ціна фізичної нафти в Європі виросла понад $100

Поки ринок ф'ючерсів на нафту набирається сил, щоб, можливо, рушити до позначки 100 доларів за барель, реальні постачання фізичної сировини в Європі вже йдуть за тризначними цінами, повідомляє finanz.ru.

Котирування Dated Brent - найважливішого нафтового маркера у світі, до якого прив'язана вартість кожного бареля, що приходить до європейських країн, - у середу, 16 лютого, пробили 100-доларову позначку.

На тлі напруженості навколо України та страхів, що обірвуться постачання з Росії, Dated Brent додав 3,14 долара та досягав 100,79 долара – максимального значення з 4 вересня 2014 року, пише Platts.

Реальна нафта преміальних сортів, легка та з низьким вмістом сірки, коштує ще дорожче.

Так, наприклад, північноморська марка forties продавалася з націнкою в 3,29 долара до Dated Brent (тобто дорожче 104 доларів).

Легка нігерійська нафта Bonny Light продавалася 16 лютого з премією 1,85 долара до Dated Brent (тобто дорожче 102 доларів). Приблизно такою ж виявилася ціна на американську сланцеву нафту US Bakken: її поставки обходилися на 1,8 долара дорожче за Dated Brent, хоча раніше здійснювалися зі знижкою.

Російська нафта Urals поки не пробила тризначний бар'єр, хоч і підійшла до нього на відстань менше 1%. За даними Argus, постачання до Середземномор'я коштували у четвер 99,14 долара за бочку, оформивши новий максимум з 2014 року.

«Ринок безперечно поки не повірив, що напруженість між Росією та Україною позаду, - зазначає аналітик ING Уоррен Паттерсон. - Премії за ризик, закладені в ціни, залишаються високими, у той час як Захід ставить під сумнів декларації Росії про відведення військ».

Цим пояснюється і те, що Urals почала відставати в ціні від інших сортів і зараз торгується зі знижкою до Brent, каже Паттерсон: «Покупці побоюються обирати російську нафту через невизначеність».

Геополітичні ризики вдарили по нафтовому ринку в той момент, коли він уже був уразливий: глобальний попит перевищує пропозицію, а різниця покривається за рахунок комерційних сховищ, запаси в яких впали на 600 тисяч барелів у пік пандемії і перебувають на мінімумі майже за 8 років.

Запаси на найбільшому в США хабі в Кушингу (штат Оклахома) взагалі наблизилися до критичної позначки, а для цієї пори року - рекордно низькі за 13 років: вони становлять 25 млн барелів, при тому що для оптимальної роботи сховища потрібно не менше 20 млн в ємностях.

Про дефіцит фізичної нафти свідчить і екстремальна бекводрація ф'ючерсів, зазначає аналітик Commerzbank Карстен Фрітш.

Так, контракти на квітень - найближчий місяць постачання - коштують на 2 долари дорожче, ніж на травень (рекорд із 2018 року). А різниця між травневими та червневими ф'ючерсами – максимальна з 2007 року, зазначає Bloomberg.