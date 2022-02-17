Зеленський прокоментував обстріл дитсадка в Станиці Луганській

Президент України Володимир Зеленський назвав "великою провокацією" обстріл дитячого садка в Станиці Луганській та наголосив на важливості того, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні.

Про це він написав у себе у Twitter.

"Обстріл проросійськими силами дитячого садка в Станиці Луганській – це велика провокація", – вважає президент.

Обстріл проросійськими силами дитячого садка біля Станиці Луганської – це велика провокація. Важливо, щоб дипломати та @OSCE залишалися в Україні – їхня моніторингова діяльність є додатковим фактором стримування. Нам потрібний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2022

Зеленський також додав, що важливо, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні.