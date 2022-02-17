Зеленський прокоментував обстріл дитсадка в Станиці Луганській
Президент України Володимир Зеленський назвав "великою провокацією" обстріл дитячого садка в Станиці Луганській та наголосив на важливості того, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні.
Про це він написав у себе у Twitter.
"Обстріл проросійськими силами дитячого садка в Станиці Луганській – це велика провокація", – вважає президент.
Зеленський також додав, що важливо, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні.
"Їх (ОБСЄ – ред.) моніторингова діяльність є додатковим стримуючим фактором. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень тиші", – пояснив він.