У Маска відреагувала на звинувачення в жорстокому поводженні з тваринами

Компанія Neuralink, яка займається розробкою чіпа для мозку і належить Ілону Маску, відреагувала на недавні звинувачення в жорстокому поводженні з тваринами. Заявила про прихильність захисту піддослідних, повідомляє РБК-Україна.

"Всі нові медичні пристрої та методи лікування повинні бути протестовані на тваринах, перш ніж їх можна буде з етичної точки зору випробувати на людях" , - зазначила пресслужба компанії.

Також Neuralink додала, що ніколи не отримувала відкликання від Міністерства сільського господарства США після перевірок її об'єктів, а також щодо програми догляду за тваринами.

Додамо, що сьогодні Neuralin розробляє мозковий імплант, який у майбутньому допомагатиме лікувати різні некрологічні розлади.

Нагадаємо, що некомерційна організація "Комітет лікарів за відповідальну медицину" звинуватила компанію Neuralink в жорстокому поводженні з тваринами. Нібито через експерименти були приспані або ж убиті 23 мавпи.