В Україні почалися продажі нової Skoda Fabia

Вперше модель базується на платформі MQB-A0 від Volkswagen Group, що привнесло в машину ряд нових систем безпеки і допомоги водієві, повідомляє РБК-Україна.

Skoda Fabia випускається на тій же виробничій лінії, що і Scala. Перед запуском виробництва чеський автовиробник модернізував складальну лінію, а також пресовий і зварювальний цехи. Автомобіль помітно підріс. Довжина хетчбека становить 4108 мм, що на 110 мм більше попередника. Багажник збільшився на 50 л і склав 380 л.

В Україні автомобіль поки доступний тільки з двигуном 1,0-літровим атмосферним трициліндровим бензиновим двигуном потужністю 80 к.с. разом з ним працює 5-ступенева механічна коробка передач, в списку оснащення "автомат" поки не доступний.

Чеський хетчбек четвертого покоління також пропонує ряд систем допомоги водієві, які раніше на моделі не зустрічалися. Серед них - система утримання в смузі, асистент екстреного гальмування, датчик мертвих зон та ін.

Для моделі на нашому ринку запропоновано три комплектації: ACTIVE, AMBITION і STYLE. Ціни на Skoda Fabia стартують з позначки в 421 962 грн. Серед фірмових опцій для хетчбека доступні парасолька у двері, скребок для льоду в на кришці бензобака, тримачі для кулькових ручок, кредитних карт та ін.