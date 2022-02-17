Дощ і штормовий вітер: погода 18 лютого

Найближчої доби синоптики прогнозують по всій території України теплу та вітряну погоду﻿ з опадами.

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﻿У п'ятницю, 18 лютого, у північних, східних, частково центральних, а також у Рівненській та Хмельницькій областях очікується температура від +4°С до +6°С, на заході вдень стовпчики термометрів покажуть від +5°С до +8°С. У південній частині та на Закарпатті повітря прогріється до +7°С... +9°С, найтепліше буде у Херсонській області – від +8°С до +10°С. Вночі по всій країні температура буде триматися на позначках зі знаком "плюс", лише в Закарпатській області обіцяють від 0°С до +2°С. В інших регіонах вночі прогнозується від +2°С до +5°С, в Одеській області та Криму повітря прогріється до +6°С.

З опадів синоптики обіцяють вдень сніг і мокрий сніг на заході, півночі та в центрі, вночі там буде дощити. На сході і півдні дощ очікується впродовж доби. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Вночі в Україні, вдень у західній частині пориви 15-20 м/с, оголошено штормове попередження (І рівень небезпеки).

У столиці України, Києві,﻿ 18 лютого буде хмарно, термометри покажуть від +4°С до +6°С вдень та від +1°С до +3°С вночі, вітер 7-12 м/с, вночі пориви 5-20 м/с.