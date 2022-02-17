Зеленський попросив Італію допомогти організувати зустріч з Путіним

Президент України Володимир Зеленський попросив італійського прем'єра Маріо Драгі допомогти з організацією зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це, із посиланням на ЗМІ Італії, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Зазначається, що сьогодні перед Європою стоїть завдання зробити все, щоб президенти сіли за стіл переговорів.

За словами Драгі, найближчим часом він відправиться до Москви для зустрічі з Путіним.