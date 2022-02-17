Міністри оборони країн НАТО провели зустріч з Резніковим

Міністри оборони країн-членів НАТО обговорили з міністром оборони України Олексієм Резніковим російську агресію і запевнили, що двері Альянсу залишаються відкритими для України, повідомляє УНІАН.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив на брифінгу у Брюсселі після дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Сьогодні ми провели зустріч з нашими близькими партнерами - Україною та Грузією. Ми розглянули постійну загрозу російської агресії, погіршення безпекової ситуації у Чорноморському регіоні й потужну політичну та практичну підтримку НАТО для обох країн" , - сказав Столтенберг.

Генеральний секретар Альянсу зазначив, що НАТО і країни-члени допомагають Україні зміцнити її обороноздатність. Він наголосив, що право на оборону країн закріплено у Статуті ООН.

"Союзники допомагають Україні реалізувати це право, включно з інструкторами і озброєнням для українських Збройних сил, спеціальними знаннями з кібербезпеки і розвідувальними даними, а також зі значною фінансовою підтримкою" , - сказав Столтенберг.

Також міністри оборони країн НАТО обговорили звернення Державної думи РФ президента Володимира Путіна щодо визнання неконтрольованих урядом України окремих районів Донецької і Луганської областей як "незалежних" утворень.

"Усі погодились, що це буде подальше кричуще порушення територіальної цілісності і суверенітету України, а також Мінських домовленостей, що підриває зусилля з пошуку політичного рішення у "нормандському форматі"" , - сказав Столтенберг.

Також міністри оборони країн-членів Альянсу підтвердили, що двері НАТО залишаються відкритими.

"Ухвалення будь-якого рішення про членство в НАТО залежатиме від країн-членів НАТО і країн-аспірантів і нікого іншого" , - додав він.

Столтенберг нагадав, що право кожної держави обирати власний шлях є абсолютним і фундаментальним для європейської і трансатлантичної безпеки.

"І його треба поважати" , - додав він.

"Країни-члени знову заявили про непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і Грузії" , - зазначив він.

За його словами, НАТО не може погодитися до повернення в епоху сфер впливу.

Генеральний секретар зазначив, що рішення Бухарестського саміту від 2008 року про те, що у майбутньому Україна і Грузія стануть членами НАТО, залишається чинними.

"Увага зараз зосереджується на реформах, щоб допомогти Україні та Грузії модернізувати їхні оборонні і безпекові інституції, і ми продовжуємо зосереджуватися на цьому" , - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Столтенберг неодноразово наголошував, що НАТО не піде на поступки Росії у питанні наближення України до членства. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.