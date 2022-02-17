Фігуристка Трусова вперше у світі виконала п'ять четверних стрибків

Російська фігуристка Олександра Трусова стала першою спортсменкою, яка виконала п'ять чотирьох стрибків, повідомляє Новая газета.

Під час довільної програми на Олімпійських іграх у Пекіні Трусова стрибнула четверний сальхів, четверний тулуп, четверний риттбергер та два четверні лутці. Вона набрала за свій виступ 177,13 балів.

Після Трусової у довільній програмі виступила японка Каорі Сакомото, вона перебуває поки що на другому рядку. Російські спортсмени забезпечили собі місце на п'єдесталі.

Вікторія Синіцина та Микита Кацалапов стрибали у Пекіні-2022 на срібло. У цьому виді програми у Росії на минулій Олімпіаді медалей не було

На юніорському чемпіонаті світу у 2018 році Трусова першою у світі виконала четверний тулуп, а також уперше серед фігуристок виконала два четверні стрибки в одній програмі.

Після короткої програми на Олімпіаді спортсменка займала чотири рядки.