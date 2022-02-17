Україна ініціює термінове засідання ТКГ
Українська делегація у ТКГ ініціює позачергові консультації робочої групи з питань безпеки та позачергове засідання ТКГ через загострення на Донбасі, повідомляє Новое время.
У прес-службі делегації у Facebook заявили, що з початку доби зафіксовано понад 40 обстрілів з боку російських найманців із застосуванням ствольної артилерії, мінометів та танків. Внаслідок цього пошкоджено будівлю дитячого садка в районі Станиці Луганської, а снаряди потрапили у двір Врубовського ліцею — в цей час усередині знаходилися діти, учні та персонал.
Також пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури, постраждали троє мирних жителів.
Українська делегація звернулася до представника ОБСЄ у ТКГ та закликала терміново скликати позачергові консультації робочої групи з безпеки, а також позачергове засідання ТКГ.
"Ми готові до подальшої роботи в переговорному форматі для припинення порушень та відновлення режиму тиші, адже лише за умови припинення вогню можливий подальший рух з гуманітарних, соціальних та політичних питань з метою мирного врегулювання конфлікту на українському Донбасі" , - заявили в ТКГ,