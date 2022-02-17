Україна ініціює термінове засідання ТКГ

Українська делегація у ТКГ ініціює позачергові консультації робочої групи з питань безпеки та позачергове засідання ТКГ через загострення на Донбасі, повідомляє Новое время.

У прес-службі делегації у Facebook заявили, що з початку доби зафіксовано понад 40 обстрілів з боку російських найманців із застосуванням ствольної артилерії, мінометів та танків. Внаслідок цього пошкоджено будівлю дитячого садка в районі Станиці Луганської, а снаряди потрапили у двір Врубовського ліцею — в цей час усередині знаходилися діти, учні та персонал.

Також пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури, постраждали троє мирних жителів.

Українська делегація звернулася до представника ОБСЄ у ТКГ та закликала терміново скликати позачергові консультації робочої групи з безпеки, а також позачергове засідання ТКГ.