Зеленський відвідав військових на передовій

Під час робочої поїздки до Донецької області президент України Володимир Зеленський відвідав позиції українських військовослужбовців на передній лінії оборони, де тривають інтенсивні обстріли, повідомляє УНІАН.

Зеленський оглянув зразки новітнього озброєння та військової техніки, передані до підрозділів Збройних сил України, зокрема переносні протитанкові ракетні комплекси FGM-148 Javelin та NLAW, а також гранатомет М141.

Президент також оглянув передові позиції та ознайомився з оперативно-тактичною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів ЗСУ.

Зеленський перебував на передовій, де тривають обстріли / фото ОП

Президент звернувся до військових / фото ОП

"Пишаюся вашим героїзмом. Ви стоїте на захисті незалежності України та даєте гідну відсіч ворогові. Відчуваємо постійну гордість за наших захисників" , - наголосив глава держави, звертаючись до військових.

Зазначається, що він поспілкувався з військовослужбовцями, а також пообідав із ними.

Президент поспілкувався із захисниками на Донбасі / фото ОП