Кулеба заявив про запуск нового тристороннього формату співробітництва

Кулеба заявив про запуск нового тристороннього формату співробітництва

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно заявив про запуск нового тристороннього формату співпраці між Україною, Великою Британією і Польщею, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З радістю повідомляю, що Україна, Велика Британія і Польща розпочинають новий тристоронній формат співпраці", - сказав він на спільній пресконференції з державним секретарем Великої Британії Елізабет Трасс у четвер у Києві.

Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів.

"Коли прем'єр-міністр відвідав Київ раніше цього місяця, він оголосив про надання 88 млн на підтримку демократії України та енергетичної безпеки. Сьогодні я можу оголосити наступний компонент нашої підтримки - збільшення фінансування на ці проекти до 100 млн фунтів", - сказала державний секретар Великої Британії Ліз Трасс на пресконференції.
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