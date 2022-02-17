Кулеба заявив про запуск нового тристороннього формату співробітництва

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно заявив про запуск нового тристороннього формату співпраці між Україною, Великою Британією і Польщею, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З радістю повідомляю, що Україна, Велика Британія і Польща розпочинають новий тристоронній формат співпраці", - сказав він на спільній пресконференції з державним секретарем Великої Британії Елізабет Трасс у четвер у Києві.

Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів.