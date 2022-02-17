Росія вислала заступника посла США

Заступника посла США в Москві Барта Гормана було вислано з Росії. Про це, посилаючись на американську дипломатичну місію, повідомляє "Интерфакс".

"Росія вислала заступника голови місії США (DCM) у Росії Барта Гормана. DCM Горман був другим за значимістю посадовцем у посольстві США в Москві після посла та ключовим членом вищого керівного складу посольства", - заявив прес-секретар американської дипмісії Джейсон Ребхольц.

Він зазначив, що Горман виїхав із країни в рамках регулярної дипломатичної ротації після завершення свого відрядження у січні цього року.

У посольстві США запевнили, що цей крок не залишиться без відповіді.

"Дії Росії проти заступника посла США не були обґрунтованими. Ми розглядаємо цей крок як ескалацію в наших відносинах та вивчаємо можливі варіанти відповіді", – наголосив прес-секретар посольства США.

Він також зауважив, що Горман мав діючу візу та пробув у Росії менше трьох років.

"Ми закликаємо Росію припинити безпідставне висилання американських дипломатів та співробітників та продуктивно працювати над відновленням наших місій", – заявив Ребхольц.

Він підкреслив, що зараз як ніколи важливо, щоб "наші країни мали у своєму розпорядженні необхідну кількість дипломатичного персоналу для полегшення зв'язку між нашими урядами" .

"Ми хочемо відзначити, що дії Росії призвели до того, що місія США в Росії була укомплектована на рівні значно нижче рівня російської місії в Сполучених Штатах. Наша мета полягає в тому, щоб досягти більшого паритету та взаємності в наших місіях", - наголосив представник американського посольства.

Він зазначив, що американська сторона завчасно повідомила Росію про правило перебування не довше за три роки більше року тому й за півроку попередили російську сторону про від'їзд.