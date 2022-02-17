Москва загрожує заходами "військово-технічного характеру"

У письмовій відповіді РФ США за пропозиціями у сфері безпеки говориться, що США не дали конструктивної відповіді на пропозиції РФ щодо гарантій безпеки, у відсутності готовності США домовлятися Москва може вдатися до заходів військово-технічного характеру, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Констатуємо, що американська сторона не дала конструктивної відповіді на базові елементи підготовленого російською стороною проекту договору зі США щодо гарантій безпеки", - наголошується в документі, поширеному в четвер.

У ньому також наголошується:

"За відсутності готовності американської сторони домовлятися про тверді, юридично зобов'язуючі гарантії забезпечення нашої безпеки з боку США та їхніх союзників, Росія буде змушена реагувати, у тому числі шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру".

"Виходимо з того, що розміщення збройних сил РФ на своїй території не стосується і не може стосуватися фундаментальних інтересів США", - йдеться в документі.

"Хотіли б нагадати, що на території України наших сил немає", - наголошується в російській реакції.

"При цьому США та їхні союзники просували на схід свою військову інфраструктуру, розгортали контингенти на територіях нових членів. Вони оминали обмеження ДЗЗСЄ і вельми вільно трактували положення Основоположного акта Росія-НАТО про відмову від "додаткового постійного розміщення істотних бойових сил", - йдеться в документі.

"Ситуація, що склалася в результаті цих дій, неприйнятна. Наполягаємо на виведенні всіх збройних сил і озброєнь США, розміщених у ЦСЄ, ПСЄ та Прибалтиці. Переконані, що національних потенціалів у цих зонах цілком достатньо. Готові до обговорення цієї теми на основі статей 4 і 5 російського проєкту договору", - йдеться в російській відповіді.

Росія виступає за інтегрований підхід до стратегічної стабільності і пропонує США розпочати вироблення нового "рівняння безпеки".

"Росія продовжує виступати за інтегрований підхід до стратегічної проблематики. Ми пропонуємо розпочати спільне вироблення нового "рівняння безпеки", - наголошується в документі, поширеному в четвер.

Як повідомили автори листа, США пропонують Москві "негайно" розпочати в рамках діалогу зі стратегічної стабільності розробку "заходів з розвитку ДСНО".

"Однак водночас американська сторона намагається зафіксувати неузгоджений з нами підхід, що передбачає фокусування виключно на ядерній зброї, причому безвідносно здатності тих чи інших засобів нести пряму загрозу для національної території іншої сторони", - йдеться в документі.

У ньому також йдеться, що "такий односторонній погляд на речі суперечить розумінню, досягнутому на російсько-американському саміті 16 червня 2021 року в Женеві стосовно комплексного характеру стратегічного діалогу, покликаного закласти основу майбутнього контролю над озброєнням і заходів щодо зниження ризиків".