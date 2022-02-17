Суд у США задовольнив запит російської Татнафти до України

Американський суд задовольнив запити російської Татнафти до України та третіх осіб щодо розкриття конфіденційних даних, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Окружний суд округу Колумбія зобов'язав Україну до 18 березня розкрити конфіденційну інформацію, у тому числі фінансову, за позовом російської нафтової компанії Татнафта, для забезпечення стягнення $172,9 млн за рішенням арбітражу 2014 року

Згідно з пояснювальною запискою Міністерства юстиції Українидо урядового розпорядження про продовження на 2022 рік оплати відібраних раніше юридичних радників у справі, розкриття документів у відповідь на клопотання Татнафти має відбуватися в чотири етапи.

Так, до 8 листопада Україна мала надати інформацію про структуру, перелік співробітників Кабміну, МЗС, Мінфіну, включаючи їх адреси, телефони та факси, а також направити копії указів, статутів та резолюцій щодо організаційної діяльності вищезгаданих органів влади.

У свою чергу Мін'юст зазначив, що інформація із загальнодоступних джерел надана 4 листопада 2021 року.

Зазначається, що суд визначив термін надання другої частини інформації спочатку до 20 січня, потім продовжив його до 5 лютого, при цьому розширивши перелік інформації, що розкривається у цій " Хвилі".

У Мін'юсті не уточнили, про яку саме інформацію йдеться, оскільки вона підлягає виключно службовому використанню.

До 28 лютого Мін'юст також має зібрати інформацію у рамках " третьої" хвилі. У рамках « четвертої» хвилі дедлайн встановлено на 18 березня , зазначено в пояснювальній записці з посиланням на затверджені судом терміни.

У Мін'юсті зазначають, що Татнафта також направила запити до Окружного суду Колумбії щодо надання інформації, на яке майно української сторони у цій юрисдикції можливе звернення стягнення.

Крім того, представники нафтової компанії направили американським банкам повідомлення про те, що їм буде направлено повістки від Окружного суду Колумбії з вимогою розкрити інформацію про рахунки українських банків.

Зазначається, що Київ заперечує такі судові повістки Татнафти з огляду на те, що вони є надмірно обтяжливими та вимагають інформацію про банківські рахунки третіх осіб або окремих юрособ, які не є відповідальними за борги держави.

Також у Мін'юсті наголосили, що інформація про банківські рахунки навіть потенційно не може бути використана для виконання рішення, винесеного проти України у цій справі.

Раніше повідомлялося, що Україна просить суддю США заблокувати повістки до суду для 52 банків, ініційовані російською Татнафтою через побоювання, що РФ може отримати доступ до конфіденційної інформації на тлі загрози вторгнення в Україну.

У 2014 році арбітражний суд присудив Татнафті компенсацію у розмірі $112 млн. Федеральний суд у Вашингтоні підтвердив рішення, додав відсотки та виніс рішення про виплату $173 млн. Рішення було підтверджено в апеляційній інстанції у грудні.