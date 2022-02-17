У престижних районах Києва подешевшали квартири

Українці відклали значні покупки. На вторинному ринку столиці нерухомість подорожчала. Найбільше в січні додали в ціні однокімнатні квартири. Про це, посилаючись на дані дослідження Аddress.ua, повідомляє UBR.

Зазначається, що зараз найбільший попит мають "однушки".

У січні 2022 року середня ціна "квадрату" на вторинному ринку Києва зросла на 1,1% порівняно з груднем 2021 року. Вартість досягла $1408. Найбільше подорожчали однокімнатні квартири – на 2% до $1550.

Складна ситуація є стримуючим чинником ринку нерухомості. Покупці вирішили відкласти значні покупки.

Щодо географії, то найвище зростання цін зафіксовано у Подільському районі, де вартість досягла $1610. В інших районах ціни не змінилися, за винятком Оболонського та Печерського. Там середня вартість знизилася на 6-7%.

Найбільшим попитом у січні мали однокімнатні квартири. Майже половина запитів (48%) стосувалася "однушок". На двокімнатні квартири припало трохи більше третини (36%) потенційних покупців. Попит на "троячки" склав 16%.