Страхова компанія Ярославського виплатить компенсацію родині загиблого в ДТП

Страхова компанія ІНГО повідомила, що ті, хто має право на отримання компенсації внаслідок ДТП за участю автомобіля з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського, отримають страхову виплату згідно з правилами та умовами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, повідомляє УНІАН.

"Відповідальність групи DCH як власника автомобіля з номерними знаками 0018 застрахована в страховій компанії "ІНГО" за договором ОСЦПВ. Згідно з повідомленням Національної поліції України, подія, що сталася з автомобілем на трасі в районі м.Чугуєва, є страховим випадком" , — повідомили в страховій компанії.

Страхова компанія вже почала процедуру підготовки компенсаційної виплати згідно з договором страхування ОСЦПВ.

"На підставі цієї інформації страхова компанія "ІНГО" зареєструвала справу за категорією ризиків "Ризик смерті людини в ДТП" й готова у повному обсязі провести страхову виплату всім, хто має на це право" , — заявила компанія в офіційному повідомленні.

Сам Ярославський в офіційному коментарі про хід розслідування назвав його "штучно зшитою на коліні так званою "резонансною справою", зазначивши що в ході слідства, що знаходиться на особистому контролі голів МВС та Генпрокуратури, зникають ключові докази, саме слідство супроводжується тиском на його бізнес та дестабілізацією приватного життя й робочих процесів, "в наявності упереджене ставлення та подвійні стандарти правозастосування". Ярославський заявив, що його юридична команда активно займається виявленням справжніх обставин події й пообіцяв "особисто взяти участь у всіх слідчих діях, щоб встановити правду та не допустити фальсифікацію й політизацію справи".

Як відомо, в ніч з 9 на 10 лютого на ділянці 534 км траси "Київ-Харків-Довжанський" напередодні візиту на Харківщину президента України Володимира Зеленського сталася ДТП за участю автомобіля з кортежу Олександра Ярославського. На місці події був виявлений труп місцевого жителя Максима О., раніше тричі судимого за виготовлення та споживання наркотиків, крадіжки та сімейне насильство щодо своєї матері. Підозрюваним у скоєнні ДТП є водій однієї з допоміжних служб DCH, з ним проводяться слідчі дії.