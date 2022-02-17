Радбез ООН проводить екстрене засідання щодо України. Онлайн трансляція

Рада безпеки Організації Об'єднаних націй екстрено була викликана на засідання з обговорення проблематики Мінських домовленостей з огляду на масований обстріл лінії розмежування на Донбасі. Переговори ініціювала Російська Федерація, повідомляє Обозреватель.

Представники РФ завзято звинувачують Київ у ухиленні від виконання "Мінська", серед них із полум'яною промовою виступила і адвокатка Тетяна Монтян, відома своєю проросійською позицією.

"Я впевнена, що Україна не зацікавлена у виконанні Мінських угод, і це робиться за повного потурання колективного Заходу. Усі незгодні з політикою Києва в останні вісім років зазнають переслідування" , – заявила Монтян серед іншої нісенітниці.

Тетяна Монтян відстоює Росію на Раді безпеки ООН. Джерело: YouTube-канал UA:Перший

Водночас ООН закликає всі сторони військових дій на Донбасі мінімізувати збройну активність на тлі обстрілу останніми годинами, 17 лютого. Глава Держдепу Етоні Блінкен наголосив, що за даними американської розвідки, російські війська на морі та на суші біля кордонів з Україною перебувають до повної бойової готовності.

"Росія робить кроки у бік війни. Вони збираються зробити підтекст своєї атаки. Це може бути насильницька дія, сфабрикований теракт, хімічна зброя, етнічне чищення, геноцид тощо. Тільки дотримання пунктів Мінських угод може стати основою для врегулювання обстановки на українському Донбасі" – підкреслив він.

Також американський політик наголосив, що США готові негайно відреагувати на будь-який акт збройної агресії Росії проти України. За словами Блінкена, на кону стоїть щось важливіше навіть, ніж безпека однієї країни – це питання міжнародних принципів та суверенності.