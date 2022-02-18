Математики вирішили задачу, якій близько 2500 років

Цей процес математикам вдалося візуалізувати та показати астрономічну кількість фрагментів, повідомляє Корреспондент.

Вчені Андраш Мате та Олег Піхурко з Ворікського університету та Джонатан Ноель з Університету Вікторії вирішили давнє завдання "квадратури кола", яке вигадав грецький математик Анаксагор близько 450 року до н. е.

Суть завдання полягає в одному питанні - чи можна циркулем і лінійкою побудувати квадрат, площа якого дорівнює заданому колу.

Сучасні вчені перетворили коло у квадрат, розрізавши його на частини. Зазначається, що цей процес їм вдалося візуалізувати та показати астрономічну кількість фрагментів.

Як відомо, у 1882 році німецький математик Фердинанд фон Ліндеманн довів, що розв'язання квадратури кола неможливе за допомогою класичних інструментів. А в 1925 році польсько-американський математик Альфред Тарський змінив правила завдання, завдяки яким коло можна перетворити на квадрат, розрізавши його на кінцеву кількість частин, які можна було б перемістити по площині й зібрати на квадрат тієї ж площі.

Справді, коло довелося поділити не більше ніж 1050 частин. Але на той момент це було неможливо довести через відсутність можливості візуалізації.